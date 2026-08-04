Уход за пенсионерами больше не поможет получить пособие: Минтруд ужесточил правила и назвал список близких родственников

В России с 21 июля 2026 года вступили в силу новые требования к учету причин отсутствия официального заработка при оформлении единого пособия. Теперь уход за престарелыми гражданами признается уважительной причиной только тогда, когда он осуществляется в отношении близких родственников. Изменения коснутся многих семей, которые ранее могли использовать уход за посторонними пенсионерами как основание для получения выплат. Подробную информацию REGIONS предоставили в Министерстве труда и социальной защиты.

В чем суть нововведения

Правительственным постановлением были уточнены нормы, регулирующие оформление ухода за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. Документ официально действует с 21 июля. Теперь при назначении пособия период ухода засчитывается как уважительная причина отсутствия заработка только в том случае, если опекаемый является родственником заявителя. Список таких лиц строго ограничен и не подлежит расширительному толкованию.

Кто входит в число близких

Согласно разъяснениям Минтруда, право на льготу при оформлении пособия имеют те, кто ухаживает за детьми, внуками, супругами, родителями, а также бабушками и дедушками — как собственными, так и со стороны мужа или жены. Забота о других категориях граждан, даже если речь идет о пенсионерах старше 80 лет или инвалидах первой группы, больше не дает права на преференции. Для государственных органов такой период будет расцениваться как «нулевой доход», что может привести к отказу в пособии.

Почему это важно

В министерстве пояснили, что данные изменения вводятся для борьбы с недобросовестными схемами. Распространенной практикой было фиктивное оформление ухода за пожилыми людьми без реальной помощи — исключительно для получения пособия. Новый подход делает систему более справедливой и адресной: поддержка от государства будет поступать тем, кто действительно несет бремя заботы о своих родственниках, а не тем, кто использует законодательные пробелы. Это позволяет более рационально распределять бюджетные средства и повышает прозрачность социальной поддержки.

«Такая норма позволит исключить случаи фиктивного ухода для получения единого пособия», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Госдуме опровергли слухи о повышении пенсионного возраста.