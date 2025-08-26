«Уходит чуть больше трети моей пенсии»: россияне обсуждают стоимость цен на ЖКХ

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по расходам на ЖКУ. Согласно анализу аналитиков, жители Омской области тратят на коммунальные услуги около 10% от заработной платы. Некотоыре жители региона не согласны с данным мнением, о чем сообщили в соцсетях.

Так, Юлия высказала мнение, что среднестатистическая заработная плата достигает 40 тыс. руб. Некоторые граждане получают от 20 тыс. руб. По словам Юлии, она платит за коммунальные платежи около 7 тыс. руб., что не может составлять 10%.

Пользовательница соцсети Елена также не согласна с мнением аналитиков. Она написала, что является пенсионеркой. На коммунальные платежи тратит не менее 8,5 тыс. руб. Один из пользователей порекомендовал жителям региона экономить, чтобы суммы в квитанциях были меньше. Например, выключать свет, когда в помещении никого нет.

«На ЖКХ уходит чуть больше трети моей пенсии. Живу одна», — сообщила Ольга.

По информации издания, в последний раз стоимость коммунальных услуг в регионе выросла 1 июля.

Ранее сообщалось, что омичи возмущены отсутствием горячей воды летом.