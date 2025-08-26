«Уходит чуть больше трети моей пенсии»: россияне обсуждают стоимость цен на ЖКХ
Жители Омской области опровергли данные, что коммуналка составляет 10% расходов
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Омской области обсуждают в соцсетях стоимость коммунальных услуг, сообщил gorod55.ru. Некоторые россияне считают ее завышенной.
РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по расходам на ЖКУ. Согласно анализу аналитиков, жители Омской области тратят на коммунальные услуги около 10% от заработной платы. Некотоыре жители региона не согласны с данным мнением, о чем сообщили в соцсетях.
Так, Юлия высказала мнение, что среднестатистическая заработная плата достигает 40 тыс. руб. Некоторые граждане получают от 20 тыс. руб. По словам Юлии, она платит за коммунальные платежи около 7 тыс. руб., что не может составлять 10%.
Пользовательница соцсети Елена также не согласна с мнением аналитиков. Она написала, что является пенсионеркой. На коммунальные платежи тратит не менее 8,5 тыс. руб. Один из пользователей порекомендовал жителям региона экономить, чтобы суммы в квитанциях были меньше. Например, выключать свет, когда в помещении никого нет.
«На ЖКХ уходит чуть больше трети моей пенсии. Живу одна», — сообщила Ольга.
По информации издания, в последний раз стоимость коммунальных услуг в регионе выросла 1 июля.
