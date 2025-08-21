«Два года подряд над нами издеваются»: омичи возмущены отсутствием горячей воды летом

В девятиэтажном доме в микрорайоне Заозерный в Омске второй год подряд сохраняется проблема с горячим водоснабжением, сообщил gorod55.ru.

В редакцию обратилась председатель правления ЖСК Елена. Женщина рассказала, что в 2024 году на протяжении четырех месяцев воды не было. Горожанка рассказала, что регулярно звонила и оставляла заявку. Ей сообщали о прорывах. Женщина уверена, что информация не соответствовала действительности: на территории района никаких прорывов зафиксировано не было.

По информации издания, в этом же доме летом 2025 года снова отключили горячую воду. По словам жильцов, в последний раз она шла 3 июня. Председательница правления ЖСК рассказала, что на данный момент главное достижение жильцов — перерасчет. Его сделали по требованию прокуратуры. Добиться полноценной подачи горячей воды на данный момент не удалось.

«Акты составлены на перерасчет, но воды-то нет. Точнее, воду нам пустили, но на входе в дом на одном узле идет вода 37 градусов, а на втором узле — вообще 26 градусов. Я так понимаю опять, пока не дадут отопление, у нас до сентября-октября не будет горячей воды, но это же издевательство! Два года подряд так над нами издеваются», — поделилась председательница правления ЖСК.

По словам Елены, в каждой инстанции людей направляют в другую. Установить виновных на данный момент не удалось. Большая часть жителей дома — пенсионеры. Они не имеют финансовой возможности установить бойлеры. Елена рассказала, что в квартирах холодно, поэтому умывание холодной водой не приносит удовольствие.

Ранее сообщалось, что переведенный жильцами 1 млн руб. для оплаты коммунальных услуг мог присвоить директор УК.