Указом губернатора Оренбуржья уволен начальник ГЖИ

Трудовой договор Алексея Кузьмина завершен 3 июля 2023 года. Губернатор Оренбургской области не возражал против ухода Алексея Кузьмина с занимаемого поста.

Ранее в областном центре был скандал. Некоторые жилые дома перешли из управления одной коммунальной компании в другую. Жители утверждали, что не были проинформированы о переходе и не подписывали никаких документов. Тем не менее в официальных актах есть подписи проживающих в домах людей, что может свидетельствовать о подделке данных. Можно предположить, что уход с занимаемой должности связан именно с этим инцидентом.