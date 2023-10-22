«Украина будет потеряна»: Аналитик пояснил, что побудило Байдена угрожать Путину

Автор материала « Junge Welt » проанализировал выступление президента США Джо Байдена, во время которого он сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС.

Автор отметил, что причин подобным заявлениями может быть несколько. Согласно первой, президент Байден пытается привлечь внимание представителей «правой» силы, чтобы заручиться поддержкой большинства на выборах. Согласно второй, у США возникли большие проблемы.

Автор также отмечает, что украинское контрнаступление провалилось, несмотря на всю помощь, которую оказывало США. Это большая проблема для американского лидера. Ситуация развивается таким образом, что Украина не сможет одержать победу, а значит, влияние США в регионе снизится.

«Украинское расхваленное контрнаступление провалилось. Рано или поздно Украина будет потеряна», - пишет автор материала Junge Welt

На Ближнем Востоке также усугубляется ситуация. США придется одновременно оказывать поддержку двум странам – Украине и Израилю. США не сможет долго удерживать свое влияние. Все эти факторы стали причиной столь жесткого заявления Джо Байдена.

Ранее зампред Госдумы Александр Бабаков заявил, что однажды Германия уже угрожала СССР полным уничтожением. В итоге в проигрыше осталась именно Германия. Спикер посоветовал президенту Джо Байдену помнить об этом и впредь не угрожать России и ее президенту.