Украина обеспечена газом на всю зиму: Эксперт оценил правдивость заявлений Киева

На Украине официально заявляют, что не нуждаются в поставках газа. В хранилищах уже есть необходимый объем топлива, который позволит пережить отопительный сезон без форс-мажорных обстоятельств. Эксперты разбирались, насколько подобные заявления правительства являются достоверными, сообщает oilcapital.ru .

На украинских ПХГ закачен европейский газ, который теоретически может пригодиться странам в любой момент. Эксперты считают, что в случае любой внештатной ситуации у Украины есть несколько способов пережить зиму: рассчитывать на собственное производство в достаточном объеме для нужд населения, просить помощи в вопросах финансирования у Евросоюза или принуждать украинцев жестко экономить. Ни один из вариантов не позволит стране урегулировать существующие экономические проблемы.

«Да, за газовые нужды Киева, в конечном счете, могут заплатить европейские налогоплательщики, но на фоне поставок вооружений и финпомощи для Украины со стороны Евросоюза — это капля в море. В Киеве это хорошо понимают, поэтому никаких резких движений делать не будут. Там осознают, что с Брюсселем, если возникнет острая необходимость, можно будет договориться», - считает эксперт Василий Стоякин

Еще одна проблема, которую Украина не способна решить, - это атаки БПЛА и ракетные удары РФ. Не исключено, что очередная волна ударов может нарушить транспортировку газа по территории страны. Собственное украинское производство развивается даже в условиях проведения СВО, но крайне медленно.

Несмотря на заявления правительства, что все под контролем, в «Нафтогазе» не отрицают возникновения ситуации, когда придется докупать газ. Проще и дешевле всего это было бы сделать у России. Киев категорично заявляет, что о сотрудничестве не может быть и речи.

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