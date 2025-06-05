Украина осудила Польшу за придание госстатуса Дню памяти о жертвах Волынской резни

По данным издания, украинское ведомство на странице в соцсети опубликовало обращение к польским властям. В МИД считают подобные изменения нарушением добрососедских отношений между Украиной и Польшей. В случае утверждения государственного статуса отношения между странами могут стать напряженными, предупредил Киев.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает решение сейма Республики Польша об установлении 11 июля Днем памяти жертв так называемого геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики, как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей», — говорится в сообщении ведомства на Facebook**.

По информации издания, памятным днем объявлено 11 июля. За соответствующее решение проголосовали депутаты нижней палаты польского парламента. В голосовании приняло участие 436 человек. Только один депутат воздержался. Остальные — поддержали инициативу. Автор предложения — Польская крестьянская партия.

По данным издания, символичность даты обусловлена тем, что 11 июля 1943 года отряды ОУН-УПА напали на примерно 100 польских населенных пунктов, в результате чего погибли около 100 тыс. человек. Жертвами преимущественно стали женщины, дети и пожилые люди. Уничтожение польского населения Волыни началось в феврале.

Ранее сообщалось, что новый президент Польши напомнил Зеленскому о проблемах в ответ на поздравления.

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