Новый президент Польши напомнил Зеленскому о проблемах в ответ на поздравления

Польше и Украине стоит урегулировать ряд тех вопросов, которые они накопили в прошлом. Такую точку зрения в социальной сети Х высказал только что избранный польский президент Кароль Навроцкий. Он сделал это в ответ на поздравления, которые ему высказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Навроцкий был избран большинством голосов новым президентом Польши. После этого к нему обратился Зеленский, который поздравил политика с победой на выборах. В ответ Навроцкий заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Украиной, которое должно проводиться на основе не только диалога, но и решения давно уже назревших исторических вопросов.

«Я надеюсь, что мы продолжим работать вместе на общее благо, для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе», — указал он.

В Польше регулярно поднимают тему Волынской резни, когда во время Второй мировой войны украинские националисты проводили геноцид польского населения.

Ранее пресса уже напоминала все высказывания Навроцкого, которые могут серьезно осложнить действия украинского правительства. В частности, он заявлял о невозможности интеграции Украины в ЕС и НАТО до решения «цивилизационных вопросов», важных для Польши. По мнению нового президента, страна, не способная искупить жестокое преступление против сотен тысяч соседей, не может претендовать на членство в международных организациях.