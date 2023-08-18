Украина укрепляет государственную границу с Белоруссией из-за опасений вторжения

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в интернет-мессенджере сообщил, что в настоящее время ситуация на государственной границе между Волынской областью Украины и Белоруссией контролируемая, но военные постоянно укрепляют позиции, пишет агентство «РИА Новости».

Сергей Наев отметил, что стране необходимо думать о своем будущем, поэтому военные не прекращают укреплять границу, чтобы не допустить бойцов противника на территорию Украины со стороны Республики Беларусь. Поставлено ряд задач, которые постепенно выполняются.

«Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте... Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения», - проинформировал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев не раз отмечал, что со стороны Белоруссии есть определенная угроза нарушения границ. Особенно беспокойство вызвало прибытие военных ЧВК «Вагнер» на территорию соседней республики. Укрепляют две области – Волынскую и Черниговскую.

Президент Украины также неоднократно давал распоряжения, чтобы ситуацию вдоль границы с Белоруссией постоянно контролировали. Президент Польши Анджей Дуда также считает, что необходимо усиливать границу с республикой из-за возможного вторжения.