Украина укрепляет территориальные границы вдоль Беларуси

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, как власти укрепляют границу между Украиной и Беларусью, пишет агентство ТАСС . Об этом спикер рассказал в эфире украинского радио «Рада».

Андрей Демченко рассказал, что в настоящее время граница протяженностью 1 084 км уже надежно защищена от возможного нападения со стороны Беларуси. Используют все известные способы военного укрепления: минируют поля, разрушают дороги, чтобы техника не могла проехать по ним. Также роют рвы и сооружают различные конструкции: заборы, фортификационные укрепления, инженерные заграждения. Ситуация мониторится при помощи беспилотных летальных аппаратов. На данный момент обстановка на белорусско-украинской границе стабильная.

Представитель Госпогранслужбы Украины также отметил, что работы не прекращаются. Андрей Демченко регулярно докладывает об обстановке в данном направлении.