Украинские пленные рассказали, как проходит обучение в Германии, и как сложно даются подготовки перед боем пожилым людям, пишет агентство ТАСС .

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Дмитриев, который сложил оружие, рассказал, что большую часть его подразделения составляли пожилые люди. Военные страдают от перепадов давления. У одного из сослуживцев давление 210.

«У одного 210 давление, он постоянно красный. Если он выйдет, у него из носа кровь пойдет и он упадет сразу же», - говорит украинский пленный

Пожилых людей принуждают носить тяжелое обмундирование. Изнурительно для них проходит подготовка, особенно бег. Такую информацию подтвердил и другой пленный Сергей Ваковский, который также рассказал, как проходило обучение в Германии.

«Нас отправили в Германию на месяц на обучение. <...> Когда мы приехали из Германии в Украину, нам сказали: то, чему вас учили в Германии, забудьте, оно вам не надо», - рассказывает военный ВСУ

Военные утверждают, что украинское командование отправило их на первую линию боя сразу после того, как они прошли месячное обучение в Германии.