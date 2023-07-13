Украинские пленные рассказали, как пожилых людей из их подразделений принуждают воевать
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Украинские пленные рассказали, как проходит обучение в Германии, и как сложно даются подготовки перед боем пожилым людям, пишет агентство ТАСС.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Дмитриев, который сложил оружие, рассказал, что большую часть его подразделения составляли пожилые люди. Военные страдают от перепадов давления. У одного из сослуживцев давление 210.
«У одного 210 давление, он постоянно красный. Если он выйдет, у него из носа кровь пойдет и он упадет сразу же», - говорит украинский пленный
Пожилых людей принуждают носить тяжелое обмундирование. Изнурительно для них проходит подготовка, особенно бег. Такую информацию подтвердил и другой пленный Сергей Ваковский, который также рассказал, как проходило обучение в Германии.
«Нас отправили в Германию на месяц на обучение. <...> Когда мы приехали из Германии в Украину, нам сказали: то, чему вас учили в Германии, забудьте, оно вам не надо», - рассказывает военный ВСУ
Военные утверждают, что украинское командование отправило их на первую линию боя сразу после того, как они прошли месячное обучение в Германии.