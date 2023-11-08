Украинские следователи считают, что помощник Залужного погиб вследствие несчастного случая

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила на странице в интернет-мессенджере, что следствие считает несчастный случай основной версией гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, сообщает ТАСС.

Работники ГБР уверены, что Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. Сразу после гибели своего помощника главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился своей версией происходящего.

Залужный рассказал в интернет-мессенджере, что старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В. передал его уже погибшему помощнику подарок в честь дня рождения. Частяков праздновал день рождение в кругу близких людей. В доме находились жена и дети. Когда мужчина начал раскрывать подарок, то сработал взрывоопасный предмет.

Сотрудники ГБР версию теракта с участием лиц, которые имеют прямое отношение к ВСУ, даже не рассматривают. Неудивительно, что у них появилась своя версия - Геннадий Частяков мог погибнуть из-за теракта, совершенного российскими спецслужбами. Ранее СМИ сообщили о состоянии детей помощника Частякова, которые также пострадали от взрыва.

«Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием», - сообщает украинское Государственное бюро расследований

Между Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским возник конфликт после интервью главнокомандующего ВСУ. Респондент рассказал о неудачном контрнаступлении и потерях военных, о проблемах в зоне СВО и неблагоприятных перспективах. Президент Украины публично высказал недовольство после подобных заявлений Залужного. Эксперты не исключают, что гибель помощника Залужного - это сигнал о начале войны между украинскими элитами.