Украинский беспилотник должен был атаковать хранилище ЗАЭС с отработанным ядерным топливом

Ударный беспилотный летательный аппарат, который сбили недалеко от территории Запорожской атомной станции, должен был атаковать хранилище, в котором содержат отработанное ядерное топливо. Такими данными с корреспондентом агентства « РИА Новости » поделился представитель силовых структур РФ.

Беспилотник был перехвачен силами ПВО РФ в городе Энергодаре. Собеседник агентства «РИА Новости» рассказал, что беспилотник заметили в небе над городом. Его ликвидировали. Согласно траектории, по которой аппарат двигался, можно было сразу определить его курс. Беспилотник следовал в сторону Запорожской АЭС. Аппарат был ударным, постановили правоохранительные органы.

Периодически украинские военные ищут способы, как навредить работе атомной станции в Запорожской области. Так, 1 августа, в районе Энергодара было зафиксировано много разведывательных дронов. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Такими действиями противник пытается координировать удары и работу ДРГ, узнавать расположение российских военных.