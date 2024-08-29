Евросоюз передал Украине 1,4 млрд евро от доходов российских замороженных активов

Евросоюз приступил к выплате Киеву части доходов от российских средств, заблокированных в европейских странах. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его заявление привело РИА Новости.

Дипломат утверждает, что ЕС сменил логику поставки финансовой помощи украинским властям. Если раньше это политическое объединение оплачивало уже сделанные поставки тем странам, которые их произвели, то теперь оно производит предварительное финансирование.

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 млрд евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — указал он.

Ранее сообщалось, что Боррель призвал лидеров стран снять какие-либо ограничения для Украины на использование западных вооружений, а также поставить Киеву как можно больше систем ПВО. К тому же он поприветствовал вторжение ВСУ в Курскую область.