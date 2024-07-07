Украинский эксперт Корольчук допустил возможность падения энергосистемы зимой

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказал мнение, что если события зимой будут развиваться по худшему для Украины сценарию, то энергосистема страны полностью падет, сообщает украинское агентство УНИАН, пишет ТАСС .

Предпосылками для осуществления худшего сценария станут такие условия. Украина сможет восстановить до 2 ГВт генерации. В работу введут шесть или семь блоков АЭС, а зима будет холодной. Тогда ситуация станет критической. Энергосистема полностью выйдет из строя.

Поделился эксперт и более положительным сценарием, который будет реализован при следующих условиях. Во-первых, Украина сможет обеспечить надежную работу восьми или девяти блоков АЭС. Во-вторых, Киев восстановит 3 ГВт генерации. В-третьих, зимой не будут зафиксированы сильные холода. В таком случае украинская энергосистема продолжит работу, но граждан ожидают ежедневные отключения света. Они могут достигать 12 часов в сутки.

Украинское правительство не опровергает пессимистические прогнозы многих украинских экспертов. Так, экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков призвал украинцев приобретать дома в сельской местности. Важно, чтобы здания отапливались дровами. Предстоящий отопительный сезон станет для Украины катастрофой, уверен эксперт.

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