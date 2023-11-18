Летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода рассказал агентству, что перелет совершил действующий летчик ВСУ. Поделиться более детальной информацией собеседник на данный момен имеет права.

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», - сказал собеседник агентства.

Известно только то, что с летчиком ВСУ проводят консультации сотрудники Федеральной службы безопасности.

В последнее время многие эксперты предполагают, что у ВСУ большие проблемы в зоне СВО. Причин этому несколько. Во-первых, плохие погодные условия. Во-вторых, партнеры Украины намерены прекращать оказывать финансовую поддержку. Безусловно, есть те, кто заявляет о желании помогать Киеву еще длительное время, но уменьшение помощи не может не отражаться на ослаблении сил ВСУ в зоне СВО.