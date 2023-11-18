Украинский летчик совершил перелет на российскую сторону - ТАСС
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Российский летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода контролировал перелет украинского летчика на территорию РФ, сообщает агентство ТАСС.
Летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода рассказал агентству, что перелет совершил действующий летчик ВСУ. Поделиться более детальной информацией собеседник на данный момен имеет права.
«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», - сказал собеседник агентства.
Известно только то, что с летчиком ВСУ проводят консультации сотрудники Федеральной службы безопасности.
В последнее время многие эксперты предполагают, что у ВСУ большие проблемы в зоне СВО. Причин этому несколько. Во-первых, плохие погодные условия. Во-вторых, партнеры Украины намерены прекращать оказывать финансовую поддержку. Безусловно, есть те, кто заявляет о желании помогать Киеву еще длительное время, но уменьшение помощи не может не отражаться на ослаблении сил ВСУ в зоне СВО.