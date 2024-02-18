Украинский министр юстиции призвал выдать заключенным лопаты вместо автоматов

Глава украинского Минюста Денис Малюська призвал выдать местным заключенным хотя бы лопаты для участия в боях, если власти боятся выдавать им огнестрельное оружие. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телевизионного канала «Рада».

В беседе с каналом Малюська указал на то, что оружие можно выдавать украинцам, осужденным за ненасильственные преступления по типу нарушений дорожного движения или коррупции. Он заверил, что такие осужденные не стали бы убивать своих соотечественников.

Более того, отметил украинский министр, Украина в данный момент нуждается не только в солдатах. Он подчеркнул, что преступники могли бы пригодиться в постройке инфраструктуры и остальных социально-значимых задачах.

«Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», – призвал Малюська.

Он также указал на то, что при мобилизации не были задействованы 2 большие категории граждан. По его словам, таковыми являются преступники и бывшие нарушители, которые давно вышли из тюрем. Они уже давно ходят по улицам, но в армию их не призывают, возмутился министр. Согласно информации Малюськи, таким образом на фронт можно было бы отправить, по меньшей мере 50 тысяч новых солдат.