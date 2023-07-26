Украинскую телеведущую Наталью Мосейчук объявили в розыск

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук не один год работает на телеканале «1+1», в эфире которого также длительное время транслировали юмористические выпуски шоу «Вечерний квартал» с участием нынешнего президента Украины в роли ведущего. Наталья Мосейчук угрожала российским военным и их семьям. Так, она обратилась к женам российских летчиков в эфире авторской программы и порекомендовала им готовить черные платки. Она уверяла, что дети останутся сиротами, потому что украинцы будут убивать российских венных и преследовать их семьи, даже если они переедут из РФ.

Известно, что телеведущая объявлена в розыск по статье УК. Данные об этом внесены в ведомственную базу разыскиваемых. В марте 2022 года СК возбудило против нее уголовное дело. Такие же меры были предприняты в адрес украинского активиста Геннадия Друзенко, который обращался к своим соотечественникам с призывом убивать россиян.