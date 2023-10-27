«Украинцы не победят»: Премьер-министр Венгрии отметил, что в ЕС не признают поражения ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth высказал мнение, что политики Евросоюза бояться признаться, что их план не сработал: президент России Владимир Путин не оставит занимаемый пост, а ВСУ не смогут одержать победы в зоне СВО, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Вы воюете, проливаете кровь - погибло очень много, потери Украины огромны - а мы даем деньги и военные средства», - Виктор Орбан рассказал, каким было отношение Запада к Украине в начале СВО

Виктор Орбан отметил, что в начале СВО правительство ЕС заявляло, что у Украины есть все шансы одержать победу в зоне спецоперации. Такой посыл передавали лидерам стран ЕС и постоянно настаивали на необходимости отправлять деньги или вооружение. Тогда в это верили многие, поэтому были готовы помогать.

Прошло время. Многие военные эксперты сообщают, что у Украины нет шансов завершить конфликт военным путем. Политики не могут признаться людям в этом, ведь станет ясно, что именно они выбрали неудачную стратегию. В итоге до сих пор гибнет много украинцев.

«Сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят», - высказал мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

Спикер отметил, что стратегия Запада была следующая: украинцы выигрывают в зоне СВО, а русские проигрывают. Автоматически Путин покидает пост. Сейчас очевидно, что ничего из перечисленного однозначно реализовано не будет, резюмировал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что страна намерена блокировать решение ЕС о выделении денег Украине.