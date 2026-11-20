В Перми в пятницу, 20 ноября, встречали поезд Деда Мороза. Праздничный состав прибыл на вокзал Пермь II, и уже с самого утра на перроне начали собираться семьи с детьми, чтобы увидеть главного новогоднего волшебника, сообщил properm.ru.

По данным издания, для гостей подготовили праздничную программу. Пермяки участвуют в танцах и конкурсах, фотографируются на фоне поезда и самого необычного гостя — Деда Мороза. Атмосфера на вокзале больше напоминает предновогоднюю: музыка, смех и очереди желающих сделать снимок.

По информации издания, праздничный состав разместили на первом пути. Он будет стоять там до 19:30, так что у жителей и гостей города еще есть время, чтобы увидеть поезд своими глазами и успеть на праздник.

Подобные встречи традиционно собирают много людей. Для детей это возможность увидеть сказку вживую и пообщаться с Дедом Морозом, для взрослых — повод почувствовать приближение праздника и ненадолго вернуться в детство. Неслучайно такие мероприятия пользуются популярностью из года в год.

Отдельная надежда жителей Перми связана с погодой. Горожане рассчитывают, что вместе с Дедом Морозом в регион придет наконец и настоящая зима со снегом — пока же погода больше напоминает затяжную осень.

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