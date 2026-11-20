Во Владивостоке начался монтаж новогодней иллюминации. Первым делом украшения появятся на Океанском проспекте, затем очередь дойдет до других центральных магистралей. Полностью подготовить город к праздникам планируют до 10 декабря, сообщил vostokmedia.com.

В мэрии уточнили, что главные светящиеся объекты разместят вдоль ключевых трасс. В ближайшие дни рабочие возьмутся за Семеновскую и Светланскую — там установят тематические композиции в виде снеговиков, колокольчиков и праздничных фейерверков. После этого монтаж перейдет на остальные кварталы.

Коммунальные службы рассчитывают закончить создание новогоднего облика дальневосточной столицы до 10 декабря. Такие сроки позволяют встретить праздник в полном убранстве, хотя дальневосточная погода нередко вносит коррективы.

Поскольку монтаж идет на проезжей части, автомобилистов попросили быть особенно осторожными: снижать скорость и держать дистанцию там, где работает спецтехника и трудятся бригады.

Ранее сообщалось, что в Кашире выпустили новогодние шары с архитектурными достопримечательностями.