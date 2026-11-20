Почти 30 лет в заключении и отсутствие стажа: почему у Саши Севера нет пенсии
Baza: социальную пенсию Саша Северов сможет получить только с 70 лет
У 67-летнего Александра Северова, известного как Саша Север, отсутствует право на пенсию из-за недостаточного трудового стажа, об этом сообщает Baza. Как отмечается в публикации от пятницы, 20 ноября, Северов провел в заключении около 30 лет и официально нигде не работал.
При этом судебные приставы пытаются взыскать с него задолженность в размере ₽24 тыс. по налогам на дом в Тверской области. По данным издания, у мужчины нет ни накоплений, ни банковских карт, что затрудняет исполнение требований.
Возможные сроки взыскания и размер социальной пенсии
Взыскать задолженность, предположительно, получится не ранее 2029 года, когда Северову исполнится 70 лет и появится право на социальную пенсию по старости.
В 2026 году размер такой выплаты составляет ₽9,424 тыс. Если к моменту назначения пенсии долг останется непогашенным, приставы смогут удерживать из начислений до 50%.