Жители городского округа Реутов могут воспользоваться сервисами для быстрой записи к врачу и госпитализации, они решать большинство административных вопросов дистанционно через несколько каналов связи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, записаться к врачу можно через цифрового помощника «Денис» в мессенджере МАКС. Также в максе запущен чат-бот «Реутов. Здоровье», где специалисты оперативно отвечают на вопросы по оказанию медицинской помощи в поликлиниках и стационаре больницы. Отдельный чат-бот Реутовской клинической больницы предназначен для связи с врачами-специалистами, администрацией и заведующими отделениями.

Еще один чат-бот работает специально для оформления записи к врачам и госпитализации. «Традиционные способы связи также продолжают работать. Горячая линия главного врача: 8 (498) 602-03-59, добавочный 18013. Специалисты колл-центр отвечают на вопросы пациентов по номеру: +7 (495) 744-62-02.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.