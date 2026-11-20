Отмечается, что гостей было так много, что мест хватило не всем. Собчак призналась, что мест было всего 180, а желающих прийти оказалось значительно больше. При этом она не таит зла на тех, кто пришел без подарков.

Друзья и коллеги подготовили самые разные презенты. Николай Басков, например, подарил сумку от Dolce&Gabbana, которую Собчак назвала «конфетницей».

Лилия Рах преподнесла сумку в виде белки. Одна из компаний подарила сертификат на крупную сумму в ЦУМ. Катя Гордон отправила вазу в виде зловещей неваляшки.

Тимати выступил на празднике с концертной программой и исполнил свои хиты. Собчак вышла на сцену вместе с ним и исполнила хит «Потанцуй со мной». Для выступления телеведущая выбрала роскошный образ в стиле гламурной эстетики 2006 года.

Ранее в Союзе отцов России связали откровенные фото Ксении Собчак с пробелами воспитания.