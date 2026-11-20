Квартиры в Челябинске дорожают, а рыночная ипотека держится около 19%. Многие откладывают покупку, потому что не понимают, потянут ли платеж, сообщил kursdela.biz. Редакция издания посчитала, сколько нужно получать для однушки и двушки на вторичке и в новостройке по рыночной и семейной программе.

Однушка на вторичке

Если квартира стоит ₽5 млн, первоначальный взнос составляет ₽1 млн, а в кредит берется ₽4 млн под 19%, то на 20 лет платеж выйдет около ₽64,8 тыс. в месяц. Минимальный доход для такого кредита — примерно ₽130 тыс. на руки, комфортный — около ₽185 тыс. На 30 лет платеж почти не меняется и составляет около ₽63,6 тыс., минимальный доход — около ₽127 тыс., комфортный — около ₽182 тыс. Растягивать кредит до 30 лет при такой ставке почти не помогает: платеж падает всего на ₽1,3 тыс., зато переплата вырастает с ₽11,6 до ₽18,9 млн сверх суммы долга. В целом за квартиру за 30 лет банку уйдет почти ₽23 млн.

Двушка на вторичке

При стоимости ₽5,8 млн, взносе ₽1,16 млн и кредите ₽4,64 млн под 19% на 20 лет платеж составит около ₽75,2 тыс. Минимальный доход — около ₽150 тыс. на руки, комфортный — около ₽215 тыс. На 30 лет платеж будет около ₽73,7 тыс., минимальный доход — около ₽147 тыс., комфортный — около ₽210 тыс. Для одного человека со средней по области зарплатой это недостижимо, а для семьи из двух работающих взрослых — на грани.

Новостройка по рыночной ставке

Здесь цифры самые высокие. Однушка за ₽7 млн с взносом ₽1,4 млн и кредитом ₽5,6 млн под 19% на 30 лет предполагает платеж около ₽89 тыс. Минимальный доход — около ₽178 тыс. на руки, комфортный — около ₽254 тыс. Двушка за ₽9,6 млн с взносом ₽1,92 млн и кредитом ₽7,68 млн под 19% на 30 лет даст платеж около ₽122 тыс., минимальный доход — около ₽244 тыс., комфортный — около ₽349 тыс. Без льготы новостройку в ипотеку сейчас берут в основном семьи с доходом заметно выше среднего или те, у кого есть крупный взнос, например от продажи старой квартиры.

Семейная ипотека

Льготная ставка снижает требования к доходу в два раза и больше. Все расчеты ниже — на 30 лет и для новостроек. Для однушки за ₽7 млн с кредитом ₽5,6 млн при одном ребенке и ставке 10% платеж составит около ₽49,1 тыс., минимальный доход семьи — около ₽98 тыс. на руки, комфортный — около ₽140 тыс. При двух детях и ставке 8% платеж будет около ₽41,1 тыс., минимальный доход — около ₽82 тыс., комфортный — около ₽117 тыс. При трех детях и ставке 6% платеж составит около ₽33,6 тыс., минимальный доход — около ₽67 тыс., комфортный — около ₽96 тыс.

Для двушки за ₽9,6 млн при одном ребенке и ставке 10% мешает лимит в ₽6 млн: взнос придется поднять до ₽3,6 млн, зато платеж будет около ₽52,7 тыс., а минимальный доход — около ₽105 тыс. на руки, комфортный — около ₽150 тыс. При двух детях и ставке 8% с кредитом ₽7,68 млн платеж составит около ₽56,4 тыс., минимальный доход — около ₽113 тыс., комфортный — около ₽161 тыс. При трех детях и ставке 6% с тем же кредитом платеж будет около ₽46 тыс., минимальный доход — около ₽92 тыс., комфортный — около ₽132 тыс.

Стоит учитывать, что через 15 лет платеж может вырасти: ставка способна подняться на величину до 4 пунктов. К этому времени остаток долга будет уже меньше, но запас в бюджете на вторую половину срока стоит закладывать сразу.

Ранее сообщалось, что в 12 городах-миллионниках снизились арендные ставки.