Защитник «Ростова» и сборной России Андрей Лангович рассказал в интервью «Чемпионату», какую роль в его становлении как игрока и как человека сыграл Валерий Карпин.

23-летний Лангович дебютировал за национальную команду в матче с Узбекистаном (3:2), а затем вышел в стартовом составе в игре с Венесуэлой (2:0). Футболист рассказал, что с главным тренером сборной познакомился еще когда ему было 16 лет — Карпин тогда возглавлял «Ростов».

«Он мой высший наставник, футбольный отец. Я всегда могу к нему обратиться с какой-то проблемой, переговорить, и он поможет. Я безмерно благодарен этому человеку за то, что он помог моей карьере, дал багаж знаний и навыков. Сейчас пожинаю плоды того, что Георгиевич заложил в меня в 16-17 лет», — сказал Лангович.

Андрей Лангович в нынешнем сезоне стал одним из сильнейших правых защитников РПЛ. В 14 матчах чемпионата он забил два мяча и сделал четыре ассиста.

Ранее Владислав Радимов предложил Валерию Карпину вызвать на следующий сбор Максима Глушенкова, чтобы погасить конфликт.