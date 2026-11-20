С начала ноября 2026 года в Подмосковье проходит акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями», участниками пробных экзаменов стали свыше 29 тыс. человек из 15 городских округов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие провели в Щелково, Домодедово, Жуковском, Богородском, Одинцовском, Истре, Дмитровском и Шаховском. Родители могли выбрать один из предметов — ОГЭ по математике или русскому языку, а также ЕГЭ по математике (базовый уровень) или истории. Они, как и школьники на экзаменах, сдали личные вещи, прошли через рамку металлоискателя, получили инструктаж, заполнили регистрационные поля бланков и выполнили пробные задания в условиях видеонаблюдения.

Свои знания также проверили Герой России, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков, Герой РФ, заслуженный военный летчик РФ, полковник ВВС России Сергей Демьяненко, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Илья Каблуков.

Акция направлена на знакомство взрослых с процедурой проведения государственной итоговой аттестации, она продлится до конца месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.