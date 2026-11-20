Покупатель не должен оплачивать случайно разбитый в магазине товар. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Зарайска.

По ее словам, к обстоятельствам, свидетельствующим о ненамеренном повреждении товара, можно отнести скользкий пол, на котором поскользнулся покупатель, узкие проходы между стеллажами, неправильную расстановку товара на полках в торговом зале, действия других лиц (например, если покупателя толкнули — и он случайно задел товар на полке). Однако в случае умышленного повреждения товара в торговом зале магазина гражданам могут грозить неблагоприятные последствия.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В этом случае покупатель обязан будет возместить причиненный по его вине ущерб. Если товар намеренно поврежден малолетним ребенком, ответственность по возмещению ущерба возлагается на родителей.

«При возникновении спора по поводу того, обязан ли покупатель возмещать стоимость поврежденного товара или нет, рекомендуется вызвать сотрудников полиции, чтобы зафиксировать обстоятельства, при которых данная вещь была повреждена. Одновременно целесообразно запросить видеозаписи с камер наблюдения в магазине и привлечь очевидцев произошедшего в качестве свидетелей», — сказала Фаевская.

Если конфликт не удается урегулировать на месте, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

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