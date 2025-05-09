Уроженец харьковского Купянска Роман и переселенка из Харькова Галина рассказали, что после событий на Украине в 2014 году празднование Дня Победы в стране стало проходить совершенно иначе, чем раньше, сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства считает, что точкой отсчета стал Майдан. До 2014 года семья Романа в полном составе ходила на парад, который организовывали в Купянске. По его мнению, граждане Украины испытывали гордость за соотечественников, которым пришлось пережить все тягости военных лет. Тогда ветераны почетно шли по улицам города. Они надевали военную форму.

По словам собеседника, в 2014 году парад отменили. С этого года многие граждане начали смотреть трансляцию парада на День Победы на Красной площади Москвы. Так они чувствовали себя приобщенными к празднику. Торжества стали более тихими и семейными.

«А (после 2014 года. — Прим. ред.) начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — рассказал уроженец харьковского Купянска Роман.

Собеседник рассказал, что после начала СВО переехал в Краснодар. Он рассказал, что в российском городе может продолжить семейную традицию — посещать парад. Теперь с ним по улицам пройдет сын Саша.

Переселенка из Херсона Галина Прокофьевна рассказала, что начиная с 2014 года по улицам стали проходить колонны нацистов. Женщина призналась, что горожане все равно праздновали День Победы. Они самостоятельно навещали ветеранов. О параде в привычном формате не стоило и думать.

«Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что Кустурица и Сигал стали гостями парада Победы в Москве.