Во время парада Победы на трибунах были замечены актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, на парад прибыли российские министры, политики, главы фракций, крупных компаний и организаций. В мероприятии приняли участие почетные иностранные гости. Наблюдать за проходом техники приехали также представители культуры. Так, место на трибунах занял американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал. На Красной площади также можно было встретить сербского кинорежиссера и актера Эмира Кустурицу.

Центральная трибуна преимущественно была отведена для глав государств и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС. По данным агентства, парад также посетили отечественные творческие лица. Так, на трибунах заметили певца SHAMAN, который пришел в сопровождении главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее пара поделилась, как начался их роман.

Ранее сообщалось, что колонна войск БПЛА впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.