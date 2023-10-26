Украл кофе и продукты: В Хакасии задержали странного похитителя

В Хакасии задержали мужчину, который сначала украл из магазина две банки кофе, а затем проник в чужую квартиру, где изъял продукты питания, сообщает newkhakasiya.online . Все это произошло в один день, но в разных населенных пунктах.

В Хакасии продавец магазина обратился в полицию. Он сообщил, что в магазин зашел мужчина, который схватил с прилавка две банки кофе и убежал. Продавец написал заявление. Инцидент произошел в Саяногорске. Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в ситуации.

Выяснилось, что сразу после кражи в магазине мужчина уехал в другой город, где проник в чужую квартиру. Он украл продукты питания и ценные вещи. Инцидент произошел в этот же день, но уже в Абакане. В Саяногорске мужчина временно гостил у своего друга.

Задержанный оказался ранее судимым. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: грабеж и кража. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что в Подмосковье пенсионер, который ремонтировал автомобиль в одном из дворов, стал свидетелем кражи телефона у несовершеннолетнего. Мужчина пытался предотвратить факт кражи. Теперь его хотят наградить за проявленную смелость.