Ученые нашли способ преодолеть «адаптационное плато», когда тренировки не дают результат

Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали методику набора мышечной массы, которая помогает опытным спортсменам преодолеть «адаптационное плато» — состояние, когда тренировки перестают давать результат. Об этом « Газете.Ru » рассказали в Минобрнауки России.

Автор методики, действующий чемпион России и мира по бодибилдингу, выпускник аспирантуры БФУ Денис Вдовиченко пояснил, что новый подход основан на синхронизации сверхмощных нагрузок с периодами восстановления мышц, опираясь на биологические ритмы организма. Программа рассчитана на год и включает четыре ключевые стадии: набор массы, подготовку к соревнованиям, соревновательный этап и восстановление.

В основе методики — короткие тренировочные блоки, которые дают мышцам время на восстановление и предотвращают переутомление. Нагрузка подбирается индивидуально для каждого спортсмена с учетом антропометрических данных и тестирования одноповторного максимума. В методике детально прописаны количество повторений, рабочие веса и дни отдыха.

По словам автора, разработка опирается на фундаментальные труды профессора А. В. Самсоновой в области механотрансдукции. Он подчеркнул, что новая методика превращает сложную академическую теорию в пошаговый алгоритм, позволяющий тренеру управлять процессом на основе биологических часов организма.

Эксперимент показал: спортсмены, следовавшие новой программе, за общеподготовительный период набрали в среднем почти 5 кг чистой скелетно-мышечной массы и уменьшили обхват талии на 3,5 см. В контрольных группах, занимавшихся по классическим программам, значимых изменений не наблюдалось. Авторы планируют дальнейшее масштабирование методики в профессиональном спорте.

Ранее диетолог разъяснила, что полезнее для здоровья.