Украла деньги дачников или стала жертвой ситуации: В Омске судят бухгалтера-кассира

В Омске бухгалтер-кассир садоводческого товарищества собственников недвижимости «Шинник» собирала с дачников деньги на оплату коммунальных платежей и благоустройство участков, но распоряжалась средствами в собственных интересах, сообщает gorod55.ru . Так утверждают следователи в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования подозреваемая не признала вину. В период с 2017 по 2021 год женщина работала бухгалтером и собирала деньги с граждан на различные цели: оплату коммунальных платежей, облагораживание зон перед участками. Следствие уверено, что за эти годы бухгалтер-кассир присваивала часть полученных средств, которые люди выплачивали в рамках членских взносов. Сумма ущерба составила более 462 тысяч рублей.

Бухгалтер-кассир не признает вины, поэтому подала встречный гражданский иск. Теперь ее счета заблокированы, а дело передают в суд. В ситуации будет разбираться Октябрьский районный суд.

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