Украли у пенсионеров более 2,6 млн рублей: В суде Омска вынесли приговор мошенникам

В Первомайском районном суде Омска вынесли приговор молодым людям, которых обвиняли в мошенничестве, сообщает gorod55.ru . Подозреваемые были признаны виновными в хищении у пожилых людей более 2,6 млн рублей. Фигуранты дела вину не признали.

В 2021 году аферисты звонили пожилым людям, которые живут в Омске. Им сообщали, что близкий родственник попал в ДТП. Чтобы разрешить ситуацию без привлечения правоохранительных органов, необходимо перечислить на указанный номер карты деньги.

На протяжении месяца преступной деятельности мошенникам удалось обмануть восемь человек. Всего аферисты получили более 2,6 млн рублей. Несмотря на то, что молодые люди вину не признали, они обязаны выплатить потерпевшим сумму, которую украли у них. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. В зависимости от степени участия каждый получил разный срок – от трех до шести лет.

Ранее стало известно, как омские мошенники создавали сайты, на которых продавали билеты на фальшивые мероприятия. Так им удалось похитить с «Пушкинских карт» более семи тысяч рублей.