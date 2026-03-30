Укрытия долой, компост в землю, агроволокно на грядки: весенний чек-лист для дачников

По информации издания, многолетники нуждаются в тщательном осмотре: с них снимают укрытия, проверяют состояние корней, удаляют засохшие побеги. Кустарники, за исключением тех, что цветут весной, самое время обрезать — это придаст им сил перед новым сезоном. Как только земля достаточно просохнет, ее рыхлят на глубину 10–15 сантиметров, одновременно внося органику: компост, перегной, а под овощные грядки — золу.

По данным издания, холодостойкие культуры уже можно высаживать в открытый грунт. Редис, шпинат, рукола, укроп и петрушка дают всходы уже при пяти градусах тепла. Лук на перо, горох и раннюю морковь размещают на солнечных участках в первую очередь. Салатная зелень порадует быстрым урожаем. На случай ночных заморозков, когда температура может приближаться к нулю, посевы лучше укрыть агроволокном.

По информации издания, на подоконниках начинается сезон рассады томатов, перца и баклажанов — через четыре-пять недель их можно будет переселить в грунт. Парники и теплицы готовят к приему огурцов и других теплолюбивых культур: промывают покрытие, обновляют верхний слой почвы и прогревают землю.

