Укрытия в Белгороде превратили в общественный туалет

Жители Белгорода периодически публикуют в социальных сетях информацию о том, что недобросовестные горожане используют недавно построенные укрытия не по назначению, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Местная жительница Лика опубликовала пост о том, как была вынуждена вечером 3 марта спуститься в общественное укрытие вместе с остальными пассажирами общественного транспорта. Сигнал о ракетной опасности прозвучал, когда женщина ехала в автобусе. Согласно правилам безопасности, водитель высаживает всех пассажиров возле ближайшей остановки, где есть укрытие. Люди не смогли долго там находиться из-за неприятных запахов.

«Мы то ладно, все здоровые и не поврежденные, но если будут раненые, то вы представьте, какой ужас: оказывать помощь пострадавшему и одновременно зажимать нос от вони», — пишет женщина.

Женщина обратилась с предложением установить возле подобных укрытий биотуалет, чтобы у людей всегда была возможность воспользоваться им. Администрация города отреагировала на сообщение местной жительницы.

В Белгорблагоустройстве ранее неоднократно рассказывали, что местные жители используют укрытия как туалет. Неприятные отходы приходится убирать рабочим.

Ранее мы сообщали, что Крым готовит три иска к Украине из-за энергоблокады на общую сумму 9 триллионов рублей.