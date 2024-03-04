Крым готовит три иска к Украине из-за энергоблокады на общую сумму 9 триллионов рублей

Крым подал один иск по взысканию компенсации с Украины за энергоблокаду и готовит еще два, сообщил председатель Крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

В понедельник арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск на сумму более 3 трлн рублей. Ответчиками в нем значатся правительство Украины, Министерство энергетики страны и корпорация «Укрэнерго».

По словам Констатинтинова, второй иск готовят предприятия полуострова, а третий — общественная палата Крыма по возмещению ущерба физлицам. По его оценке, общая сумма ущерба от энергоблокады может составить 9 трлн рублей.

Украина полностью обесточила Крым в ночь на 22 ноября 2015 года, подорвав опоры ЛЭП, ведущие с Украины на Крым. Ситуацию с энергоснабжением полуострова удалось исправить, запустив энергомост из Краснодарского края и построив две новые ТЭС.

Накануне перекрывалось автомобильное движение по трассе «Таврида» в Керченском направлении из-за удара украинских беспилотников по Феодосии.