ОКБ «Гидропресс» открыло студентам доступ к реальному проектированию для атомной отрасли

Учащиеся профильных вузов получили шанс применить знания не на условных примерах из пособий, а в настоящем проектировании для атомной энергетики. Площадкой для этого выступило ОКБ «Гидропресс» — ведущий разработчик реакторных установок типа ВВЭР. Технологии бюро сегодня работают на десятках атомных станций как в России, так и за ее пределами. Подобное наставничество превратилось в наглядный пример передачи уникального научного опыта от старшего поколения к младшему, сообщила администрация городского округа Подольск.

Молодым инженерам доверили работу на современных цифровых комплексах и сложнейшие компьютерные расчеты. Не исключено, что их результаты впоследствии найдут применение на действующих производствах. Наставниками для начинающих специалистов выступили первые лица легендарного конструкторского бюро «Росатома»: генеральный директор Валерий Крыжановский, генеральный конструктор Алексей Ващенко и главный конструктор Алексей Комаров.

Подобное взаимодействие дает новичкам уверенный старт в профессии, а крупным отечественным предприятиям позволяет заранее вырастить надежную смену. «Росатом» последовательно расширяет такие программы: открывает базовые кафедры в вузах, назначает именные стипендии и приглашает студентов на стажировки с последующим официальным трудоустройством.

В руководстве подольского предприятия подчеркивают: в атомной отрасли сегодня особенно востребованы гибкость ума и готовность молодежи осваивать передовые подходы. Именно из таких инициативных и увлеченных ребят вырастают сильные профессионалы, способные быстро адаптироваться к масштабным задачам.

«Знакомство с ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ укрепило мой интерес к работе с CFD-расчетами. Наставники, создающие сложнейшие реакторные системы, вдохновили на еще большие свершения, и теперь я всерьез задумываюсь о работе на этом предприятии в будущем», — студентка 4 курса Нижегородского государственного технического университета Варвара Толкачева поделилась своими впечатлениями.

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