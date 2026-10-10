Житель Подмосковья бросил на улице 9-летнего сына участника СВО, которого покусала его овчарка

По информации издания, инцидент произошел вечером 7 октября. Женщина попросила сына Илью (имя изменено) вынести мусор на площадку на соседней улице. Там мальчик заметил знакомый автомобиль соседа Василия. В этот момент из машины выскочила крупная собака и вцепилась ребенку клыками в бедро. Мужчина отогнал животное, загнал его в автомобиль, после чего молча сел за руль и уехал, оставив раненого ребенка одного. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

«Сын зашел домой и рыдает, весь дрожит, говорит: "Мама, меня собака дяди Васи укусила". А дядя Вася — это наш сосед, они с женой переехали из Молдовы, живут уже много лет в нашем поселке. Пока мой муж на СВО, я иногда обращалась к Василию за помощью по хозяйству, он что-то починить у нас мог, привозил нам песок с щебнем. У него большая собака, лохматая немецкая овчарка, он с ней часто на машине ездит по поселку», — поделилась с ИА Регнум Екатерина.

По информации издания, хромая, мальчик добрался до дома и рассказал о случившемся маме. По словам Екатерины, в телефонном разговоре сосед заявил, что его собака привитая и переживать не о чем, а в нападении обвинил саму женщину.

«Я позвонила ему, чтобы узнать о случившемся, он в ответ начал меня отчитывать как школьницу, говорил, что я виновата, что не слежу за ребенком, спрашивал, что мой сын делал ночью на помойке… Я говорю, времени было шесть тридцать вечера, на улице даже не потемнело еще полностью, а контейнерная площадка в двух минутах от нашего дома. При этом у нас закрытый поселок, огороженный забором, — чужих здесь не бывает, все соседи друг друга знают. И вообще, при чем тут это все, если его собака укусила ребенка?! Он и слушать ничего не хотел, все повторял, что собака привитая, а я сама виновата», — рассказала Екатерина.

По данным издания, ребенка отвезли в больницу, где ему диагностировали укушенные раны левого бедра. Илье назначили лечение и наблюдение у травматолога. Мать отметила, что сын отделался легкой раной, хотя собака могла прокусить бедренную артерию. При этом нападение отразилось на психологическом состоянии ребенка — он начал испытывать страх и оцепенение при виде крупных собак.

«Я решила сообщить об инциденте руководству СНТ, но председатель мне рассказал, что мы уже не первые пострадавшие. По его словам, как минимум пять человек уже пострадали от нападения этого пса — они тоже жаловались, но толку никакого. Разговоры с Василием ни к чему не приводят, председатель посоветовал мне обратиться в полицию. Я позвонила мужу, посоветовалась с ним и написала заявление в полицию», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что подросток после нападения медведя на Алтае доставлен в Москву на ИВЛ.