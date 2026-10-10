Сон, друзья или гаджеты: Онищенко рассказал, как победить депрессию

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В связи с этой датой академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поделился с РИА Новости рекомендациями по противостоянию депрессии.

По словам специалиста, ключевыми способами остаются полноценный сон, физическая активность, время на свежем воздухе, увлечения, общение с друзьями и сбалансированный рацион. Именно эти привычки он назвал главными в борьбе с депрессивными состояниями.

«Что нужно, чтобы не допустить стресса и перерастания его в депрессию? Это регулярное время сна, полноценный отдых, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, плавание, танцы и другие занятия, правильное питание. Не стоит делать ошибок в том, что алкоголь успокоит и расслабит — этого не получится», —сказал Онищенко.

Онищенко также обратил внимание на информационные привычки. Он отметил: если просмотр новостей вызывает тревогу, стоит ограничить использование гаджетов. Кроме того, положительный эффект дают хобби. Любимые занятия, по словам академика, повышают настроение и снижают риски развития депрессии.

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