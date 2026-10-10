18 юных жителей Подольска получили паспорта в день 245-летия города

По данным издания, почетными гостями встречи стали глава городского округа Григорий Артамонов и участник специальной военной операции Артем Горшенин, награжденный четырьмя орденами Мужества. Именно они поздравили ребят с важным шагом во взрослую жизнь.

«Дорогие ребята! Именно вам жить, работать и строить будущее родного Подольска. Патриотизм — это прежде всего дела. Кем бы вы ни стали — врачами, инженерами, военными, учеными — от вашего таланта и усилий зависит судьба округа и всей страны. Учитесь, мечтайте, уважайте родителей и наставников. Любите свою малую родину, знайте ее историю и делайте ее лучше. Пусть ваши успехи станут гордостью семьи и России!» – поздравил Григорий Артамонов.

По информации администрации, выбор даты организаторы объяснили символичностью момента: на протяжении всех 245 лет своего существования Подольск рос и креп благодаря труду и подвигам многих поколений горожан. Теперь, по словам главы округа, эта эстафета переходит к молодым — талантливым, умным и целеустремленным детям, с которыми он встретился в этот день, и их сверстникам.

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