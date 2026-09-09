В Щелково возбудили уголовное дело по факту пожара на складе

По факту пожара, который произошел утром в среду, 9 сентября, на территории складского помещения в Щелково, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Щелковская городская прокуратура, передает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании на улице Заводской, поступило рано утром. Пожарные установили горение на открытой территории промзоны. Городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки. Точную причину возгорания установят по факту пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.