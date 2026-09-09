На дороги вышел электрокроссовер UMO 5: от корпоративных таксопарков до личного автосалона

Электрический кроссовер C-класса UMO 5 с технологиями «Яндекса» поступил в продажу в Москве и еще 40 регионах России. Первые автомобили стали доступны частным покупателям с 9 сентября 2026 года у официальных дилеров. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Фото: [ UMO 5 ]

Модель собирается отечественным автопроизводителем EVM на мощностях завода «Москвич», а IT-компания выступает технологическим и дистрибуционным партнером проекта.

Цифровые сервисы и управление голосом

В UMO 5 интегрированы цифровые технологии, помогающие водителю в повседневных поездках. Модель стала первым электромобилем, где встроенный ИИ-ассистент «Алиса» позволяет голосом управлять функциями салона — в том числе климат-контролем, стеклоподъемниками, багажником и люком.

Мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма поддерживает навигационные и медиасервисы, а также удаленное управление функциями машины через приложение и домашние умные станции.

Технические характеристики и адаптация к климату

Кроссовер оснащается электромотором мощностью 136 л. с. в версии «Про» или 204 л. с. в модификации «Макс». В обеих комплектациях установлена LFP-батарея емкостью 63,2 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 420 км в летний период.

Быстрая зарядка аккумулятора от 20% до 80% занимает порядка 25–30 минут. Для эксплуатации в российских условиях предусмотрен полный зимний пакет с обогревом сидений, лобового стекла, руля и форсунок омывателя.

Стоимость и условия обслуживания

На российском рынке стоимость модели начинается от ₽2,59 млн за базовую версию и от ₽2,79 млн за максимальную комплектацию (с учетом действующих государственных субсидий на покупку электромобилей).

На электрокроссовер распространяется заводская гарантия сроком до 4 лет или 150 тыс. км пробега (на батарею — до 5 лет). Обслуживание и обновление программного обеспечения будут осуществляться через авторизованные дилерские центры.