«Ушла с убеждением, что Меган ничего не получит»: Елизавета II могла лишить Меган Маркл наследства

Королева Елизавета II незадолго до своей кончины могла внести тайные правки в завещание, урезав права Меган Маркл и своего сына, принца Эндрю, сообщает RadarOnline.

По данным инсайдеров, причиной такого решения стали глубокие страдания, которые родственники причинили ей своими поступками. Особенно болезненным для королевы стало вычеркивание из завещания принца Эндрю, который долгое время считался ее любимчиком.

Елизавета II не смогла простить Эндрю его дружбу с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Ранее его уже официально лишили всех воинских званий и королевских патронажей.

Что касается Маркл, то изменения в завещании якобы были внесены сразу после ее скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году. Королева ушла из жизни с убеждением, что Меган не получит никакого наследства, в том числе ювелирных украшений семьи.

Интересно, что Кейт Миддлтон первой устроила бойкот опальному члену династии. Она отстранила Эндрю от семейных праздников и даже запретила ему посещать свой рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве, чтобы защитить семью от секс-скандалов.

Ранее стало известно о влиянии Меган Маркл на охлаждение отношений принца Гарри и принцессы Евгении.