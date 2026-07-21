Для 51-летнего жителя Приморья обычные выходные на даче едва не завершились трагедией. После того как его ужалил шершень, у мужчины развилась тяжелая аллергическая реакция, сообщил vostokmedia.com.

По словам пострадавшего, он работал в саду, когда насекомое впилось ему в плечо. Сначала он не обратил на это внимания. Однако через несколько минут его состояние резко ухудшилось: начало стремительно отекать лицо, перехватило горло, наступило удушье, а затем он начал терять сознание.

Прибывшие на место медики скорой помощи зафиксировали угрожающее падение артериального давления. Из-за отека Квинке дыхательные пути мужчины оказались практически перекрыты. Врачи экстренно провели противошоковые мероприятия, стабилизировали состояние пациента и доставили его в клиническую больницу. В учреждении мужчину немедленно поместили в реанимационное отделение токсикологического профиля.

«Это классический пример генерализованной аллергической реакции. Главной угрозой для человека является то, что от момента укуса до критического состояния проходят всего несколько минут», — отметил главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Приморского края, заведующий отделением острых отравлений ВКБ № 2 Кирилл Коростылев.

Специалисты диагностировали токсическое поражение организма, анафилактический шок и отек Квинке. На данный момент мужчина продолжает лечение, его жизни уже ничего не угрожает. Врачи напоминают жителям края о необходимости сохранять бдительность в дачный сезон и учиться распознавать разницу между обычной реакцией на укус и состоянием, которое представляет смертельную опасность.

«Легкая боль, покраснение и небольшой зуд вокруг ранки — это норма. А вот быстро распространяющийся отек, крапивница по всему телу, осиплость голоса, чувство кома в горле или нехватки воздуха — это абсолютные показания к немедленному вызову скорой помощи. Каждая минута промедления снижает шансы на благополучный исход», — предупредил специалист.

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