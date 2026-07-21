В ЖК «Клевер» Сергиево-Посадского округа поставили на кадастр новый корпус

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Клевер» от девелопера «СЗ ТехноСтройОлимп», после этого дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый корпус рассчитан на 174 квартиры площадью от 32,72 до 79,61 кв. м, на первом этаже предусмотрено 14 коммерческих помещений. Там откроются центры для развития малышей, кафе, салоны красоты, магазины. На прилегающей территории проведут благоустройство, оборудуют спортивные и детские площадки.

На территории комплекса появятся четыре площадки для отдыха и спорта взрослых и детей, парковочные места. Там также разместили арт-объект «Художники Хотьково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.