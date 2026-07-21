«Животик еще имеется»: почему Катерина Шпица не спешит в спортзал после вторых родов?

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица стала мамой во второй раз чуть больше двух месяцев назад. И хотя она уже начала задумываться о возвращении к спорту, пока физические нагрузки ей противопоказаны, пишет Super.

Артистка откровенно рассказала о своем восстановлении после родов и поделилась планами на будущее. По словам Шпицы, она еще не спешит в спортзал из-за медицинских ограничений.

После кесарева сечения врачи рекомендовали ей воздержаться от активных тренировок, чтобы не навредить здоровью. Однако актриса с юмором относится к временным несовершенствам: она призналась, что у нее все еще есть небольшой животик, а от слабого пресса сутулится спина.

«На этих кадрах Богдаше 2 месяца. Мой вес — 50 кг. До беременности был 48, в роддоме при поступлении — 58», — рассказала артистка в подписи к фотографии.

Лишние килограммы, отметила актриса, ушли в основном благодаря грудному вскармливанию и сбалансированному питанию. Диастаза у Шпицы нет, но, по ее словам, после операции восстановление области живота занимает больше времени, чем после естественных родов.

Полноценные тренировки начнутся только после разрешения врача. К счастью, супруг Катерины Руслан Панов уже пообещал помочь ей вернуться в спортивную форму, как только медики дадут зеленый свет.

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