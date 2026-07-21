Победа Испании и редкий снимок: как семья Энрике Иглесиаса праздновала триумф национальной сборной?

Бывшая теннисистка Анна Курникова, которая редко балует публику семейными кадрами, нарушила традицию, пишет Super. После триумфа сборной Испании на чемпионате мира по футболу она опубликовала в соцсетях редкий снимок, на котором запечатлены ее дети. Фотография мгновенно разлетелась по Сети — фанаты восхитились тем, как выросли наследники звездной пары.

На фото — трое из четверых детей Анны и ее мужа, певца Энрике Иглесиаса: двойняшки Николас и Люси, а также их младшая сестра Мэри. Дети позируют в футболках с символикой испанской сборной и не скрывают искренней радости. Отсутствует только самый младший член семьи — Ромео, который родился в конце прошлого года.

Поклонники отметили, что дети заметно подросли, а кто-то даже сравнил их с родителями. Комментарии пестрели восторженными отзывами: «Какие красивые!», «Люси — копия Анны!», «Николас весь в отца».

Семья Иглесиасов живет в Майами, где и праздновала победу Испании, которая обыграла Аргентину в финале со счетом 1:0.

Ранее певец Сергей Лазарев поддержал Лионеля Месси после поражения Аргентины.