«Он перестал выходить на связь 17 июля»: 21-летний сын режиссера Логутенко бесследно исчез

Кинорежиссер и продюсер Алиса Логутенко обратилась с тревожной новостью — ее 21-летний сын Иван пропал, пишет The Voice. Молодой человек перестал выходить на связь 17 июля, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Фото: [ соцсети ]

Близкие забили тревогу не сразу — заявление о пропаже поступило в полицию только 20 июля, через три дня после того, как Иван перестал отвечать на звонки и сообщения.

Логутенко опубликовала обращение в социальных сетях, описав приметы сына. Рост Ивана — 190 см, он носит стрижку налысо, на его теле есть татуировки: на плече и запястье. К поискам уже подключился отряд волонтеров «Лиза Алерт», который специализируется на розыске пропавших людей.

Новость о пропаже быстро распространилась в социальных сетях. Сообщение Логутенко репостнули ее коллеги и подруги: актрисы Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, а также другие известные личности.

Логутенко известна по короткометражной комедии «Чемодан» и работе над лентами «Внутри музыки» и «Виктория».

Ранее актер Кирилл Плетнев обратился к фанатам с просьбой найти хорошего врача для сына.