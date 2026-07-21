В Московской области установили почти 200 новых дорожных камер

В Подмосковье установили более 180 новых комплексов фотовидеофиксации, они являются частью комплекса мер для снижения аварийности и смертности в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Увеличение числа комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья — это часть комплекса работ, где мы работаем на предупреждение ДТП, формируя культуру вождения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в регионе продолжают внедрять функцию распознавания непристегнутого ремня безопасности и использование телефона за рулем, чтобы снизить тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны или были не пристегнуты. Это положительно влияет на уровень безопасности движения и позволяет снизить число дорожных аварий и тяжесть последствий.

По итогам шести месяцев 2026 года в регионе было зафиксировано на 14% меньше ДТП, чем в прошлом году. Кроме того, на 27% снизилось число погибших и на 8% — число раненых. В общей сложности до конца года планируется установить 300 стационарных комплексов. Работы проводит ГК «Урбантех» — действующий оператор подмосковной системы контроля БДД.

Отечественные комплексы последнего поколения «Азимут» способны распознавать более 50 видов нарушений ПДД. Они уже появились, в том числе, на интенсивных подмосковных трассах: Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском, Новорижском, Щелковском, Дмитровском шоссе, а также на кольцевых автодорогах А-107 и А-108.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.